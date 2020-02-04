مصر | بالأسلحة البيضاء.. 3 لصوص يعتدون على سائق أثناء توصليهم بالقاهرة

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نجحت قوات أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه.

وتبلغ لقسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "فان"، ماركة سوزوكي "لم يحدد رقمها"، يستقلها 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية، وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس واستولوا منه على مبلغ 1350 جنيها، وهاتف المحمول، وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش، فرد رصاص، 6 طلقات مختلفة الأعيرة، سلاح أبيض "سكين"، سيارة فان ماركة سوزوكي مستأجرة، سيارة أجرة "ميكروباص" أحدهم يعمل عليها.

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وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه باستخدام الأسلحة والسيارتين المضبوطين بحوزتهم.

وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه ومبلغ 1060 جنيها من متحصلات واقعة السرقة وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

