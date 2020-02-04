شكرا لقرائتكم خبر عن 73.7 % نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 73.7% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 44958 طالباً وطالبة، حضر منهم 44767 طالباً وطالبة، وحصل 36 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 48.6%، حيث تقدم للامتحان 866 طالبا حضر منهم 850.
وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع، فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94%، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 74.81%، ثم إدارة الواسطى 73.07%، وإدارة ناصر بنسبة 71.82%، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76%، تلتها إدارة اهناسيا بنسبة 64.45 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92%.
وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 91.59%، واللغة الانجليزية 89.68%، والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46 %، والعلوم 85.24 %، والحاسب الآلى 89.72%، والتربية الدينية 95.28 %، والتربية الفنية 98.98%.
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