شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث تعزيز التعاون مع سفير الهند بالقاهرة (تفاصيل اللقاء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، راهول كولشريشت، سفير الهند بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفارة الهندية.

وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات الهندية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث إمكانية تنظيم دورات وبرامج تدريب لرفع قدرات العاملين بالمحليات بالديوان العام للوزارة والمحافظات، فيما يخص مجال إدارة المخلفات الصلبة والاستفادة من الشركات الهندية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مجال توفير فرص العمل للمرأة والفتيات خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما تم أيضاً التباحث حول تبادل الخبرات والتعاون بين المعاهد المتخصصة في البلدين العاملة بمجال التنمية المحلية وخاصة بين معهد أحمد أباد للإدارة العليا ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وقدم «شعراوي» التهنئة للسفير الهندى بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ71 لعيد الجمهورية، مشيدا بمستوى التعاون بين الوزارة والجانب الهندى فيما يخص توفير المنح والدورات التدريبية للكوادر المحلية خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات التي تهتم بها الوزارة، خاصة دورة تنمية القدرات في إدارة العملية الانتخابية التي عقدت بالهند في الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر 2019.

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وأكد على رغبة الوزارة في الاستفادة من التجربة الهندية في مجالات مكافحة الفقر بالمناطق الريفية وبحث إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المراكز الحرفية بالمحافظات والتى يبلغ عددها نحو 78 مركزاً حرفياً، وتبادل الزيارات لخبراء من الهند في المجالات التي تخص التنمية المحلية وعلى رأسها اللامركزية والتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يستقبل راهول كولشريشت سفير الهند بالقاهرة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يستقبل راهول كولشريشت سفير الهند بالقاهرة

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية على مستوى الديوان العام للوزارة أو المحافظات، مؤكداً أهمية وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، لافتا إلى حرصه على زيادة المستفيدين من الدورات والمنح التدريبية خلال العام الجارى للكوادر المحلية خاصة مع الدول الصديقة والشقيقة لمصر لإيجاد إدارة محلية قوية وفعالة وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال وكفء لكافة المواطنين.

ومن جانبه، أكد سفير الهند على عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي منذ عدة عقود طويلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى توفير بلاده عددا كبيرا من المنح الدراسية، وبرامج التدريب سنوياً لمصر في مختلف التخصصات والقطاعات للكوادر البشرية في بعض الوزارات والهيئات بالدولة خاصة مجالات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، واللغات، وتنمية المهارات وخلق فرص العمل

وأشار كولشريشت إلى حرصه على توفير كافة الدورات والبرامج التدريبية التي ترغب وزارة التنمية المحلية في تنفيذها، وسيتم خلال الفترة المقبلة بحث الإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الدورات والبرامج بعد العرض على الجهات المختصة في الهند والانتهاء من كافة الترتيبات لذلك، مؤكدا أن التحديات الموجودة في البلدين مشتركة في عدد من المجالات و«يمكن أن نعمل معاً لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين».

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التواصل بين الوزارة والمسؤولين بالسفارة الهندية بالقاهرة للبدء في إجراءات تنفيذ التعاون في المجالات التي تم بحثها خلال الاجتماع.