شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مهندس صيني من «حميات المنيا» بعد التحقق من عدم إصابته بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت مستشفى حميات المنيا، بخروج مهندس صيني يعمل بأحد المصانع، بعد احتجازه كإجراء إحترازي تحسبا لإصابته بفيروس «كورونا»، خاصة وأنه كان متواجد بالصين قبل فترة قليلة، وجرى سحب عينة منه وبعد تحليلها في المعامل المختصة، تبين أنها سلبية وأنه لا يحمل الفيروس.

وقال شهود عيان كانوا متواجدين بالمستشفى أثناء دخول الحالة مساء أمس الأحد، إن مواطن صيني يدعي «ليوهونج زهو»، لا يعاني من أي أعراض ظاهرية، كان متواجدا بقسم العزل بداخل الحميات، وتم التصريح بخروجه لسلبية العينة وعدم حمله للفيروس.