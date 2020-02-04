شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: 81.2% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، بنسبة نجاح 81.2%، بحضور اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، وسلمى الشاعر، مدير عام التربية والتعليم.

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وأشاد «صقر» بالمنظومة التعليمية بالسويس والمجهود المبذول من القيادات التعليمية في الارتقاء بالتعليم بالمحافظة والنتيجة المشرفة والالتزام بالمراقبة والتصحيح والمتابعة المستمرة التي أثمرت عن ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي.

وقدم المحافظ التهنئة إلى طلاب السويس، وطالبهم بالاستمرار في النجاح والتفوق والالتحاق بكليات القمة ورفع اسم السويس عالياً.

يذكر أنه قد تقدم لأداء الامتحان بالمدارس الإعدادية هذا العام 10183 طالبا وطالبة بعدد 95 مدرسة إعدادية عامة رسمية وخاصة، وبلغت نسبة نجاح 81.2%.