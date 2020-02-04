شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة المنيا عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المُعدية والتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، خاصة مع القادمين من الصين، مع تطبيق أعلى معايير التقصي والمتابعة الدائمة، من جميع الأطباء في جميع المستشفيات بمراكز المحافظة، لرصد أي حالة قد يشتبه في إصابتها بالفيروس.

من جانبه، تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة، عددًا من الإجراءات المتبعة، للتأكد من سلامة تلك الإجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية، كما راجع نائب المحافظ، خلال اجتماع عقده، اليوم، الدور الذي تقوم به إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

Advertisements

وأعلن وكيل مديرية الصحة بالمنيا أنه لم يتم تسجيل أي حالات إيجابية للفيروس على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تطبيق الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها (العزل الصحي)، كإجراء احترازي طبيعي، على القادمين من الصين، موضحًا أنه يجرى فحص جميع القادمين من الصين، وفى حال الاشتباه بالإصابة يتم نقل المريض فورا إلى مستشفى حميات مجهز لتلك الحالات.

وأكد نائب المحافظ أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه بالعمل على نشر التوعية ورفع نسبة الوعي لدى المواطنين تجاه المرض من خلال ندوات توعوية وإرشادية يتم تنظيمها في المدارس والجامعات وعدد من أماكن التجمعات، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجامعة، على أن يكون ذلك في بداية أول يوم بالفصل الدراسي الثاني، ويتم تكرار حملات التوعية بشكل منتظم.

واطمأن نائب المحافظ لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كل التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.

وتناشد مديرية الصحة المواطنين ضرورة الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم نشر أي معلومات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.