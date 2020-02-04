شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكرّم وزير العدل السابق: «أديتم مهمتكم.. وهذه هي سُنة الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالًا لما بدأته الحكومة من تكريم الوزراء والمحافظين السابقين، أهدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، درع تكريم للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق، بحضور المستشار عمر مروان، الوزير الحالي.

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وتقدم رئيس الوزراء بالشكر للمستشار حسام عبدالرحيم على جهوده المبذولة خلال فترة توليه المسؤولية، مضيفًا: «لقد شرفت بالعمل معكم، وأديتم مهمتكم، وهذه هي سنة الحياة، حيث يستكمل بعضنا ما بدأه الآخرون».

وعقب المستشار حسام عبدالرحيم قائلًا: «بل أنا الذي شرفت بالعمل تحت رئاستكم، ففي الفترة التي توليتم فيها المسؤولية لم أرَ مثلها من تفان في العمل، وإخلاص لصالح الوطن، والجميع يعمل باجتهاد وشفافية».

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: «أنا تلميذ للمستشار حسام عبدالرحيم، وهو الذي أتى بي مساعدًا له، وبعدها بشهور توليت مهام وزير شؤون مجلس النواب بدعم متواصل منه، متمنيًا له التوفيق الدائم».