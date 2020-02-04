شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بعثة من البنك الدولي تتابع خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولى، التي تزور مصر حاليًا، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية.

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وأوضح إسماعيل أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، قدمت خلال الاجتماع عروضًا لموقف تنفيذ خطط تحسين الأداء، مضيفًا أن شركات المياه والصرف المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى بالبرنامج حققت القيم المُستهدفة لمؤشرات تحسين الأداء الخاصة بالعامين الماليين السابق والحالى، حيث يهدف البرنامج إلى توصيل خدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

وأشار إلى أن بعثة البنك الدولى تزور مصر، خلال الفترة من 2– 6 فبراير الجارى، لمتابعة الأعمال التي تم إنجازها حتى الآن ببرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، ومن المقرر قيام بعثة البنك الدولى بزيارة محافظات المرحلة الثانية: المنوفية والغربية ودمياط، لمتابعة موقف تنفيذ البرنامج بها.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التي تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم، بجانب المرحلة الثانية من المشروع بمحافظات المنوفية والغربية ودمياط، بتكلفة 600 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.