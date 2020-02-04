شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي في أول يوم عمل بمنصبها الدولي بالأمم المتحدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت غادة والي مهام منصبها الدولي في مدينة فيينا كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذي لمنظمة الأمم المتحده للجريمة والمخدرات ومدير عام لمقر الأمم المتحده في فيينا، حيث تم استقبالها استقبالا رسميًا.

وعقدت «والى» فور وصولها اجتماعا مع العاملين، كما تفقدت مقر المنظمة في فيينا، ومن المقرر أن يستقبل رئيس جمهورية النمسا السيدة غادة والي، اليوم الثلاثاء، للترحيب بها بمناسبة بدء عملها، كما يستقبلها عمده مدينة فيينا التي تستضيف المقر الأممي منذ نحو ٤٠ عامًا.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، المدير العام للأمم المتحدة في فيينا، قبل سفرها بعدة أيام إلى فيينا لتسلّم مهام منصبها الدولي.

وأكد الرئيس دعم مصر لدور الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأهمية نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات، معربًا عن التهنئة للدكتورة غادة والي ومتمنيًا لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.

وتقدمت «والي» للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد، وأيضا على ثقته لإتاحة الفرصة لها لخدمة الوطن على مدى 6 سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.

الدكتورة غادة والى المدير العام الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تتسلم مهام منصبها الجديد بمقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا

الدكتورة غادة والى المدير العام الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تتسلم مهام منصبها الجديد بمقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا

الدكتورة غادة والى المدير العام الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تتسلم مهام منصبها الجديد بمقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا

الدكتورة غادة والى المدير العام الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تتسلم مهام منصبها الجديد بمقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا