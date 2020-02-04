شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات داخل مكاتب التوثيق لمراقبة سير العمل.. و3 أرقام لشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، اجتماعًا مطولًا مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق، خاصة ما يشهد زحامًا منها، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التي ترتبط بها معاملاتهم اليومية.

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وقد أسفر الاجتماع عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها والوقوف على ثمة أي تجاوزات قد تحدث فيها، مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين، وكذلك تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج لها، وقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة في أحد المقار.

كما أسفر الاجتماع عن تخصيص 3 أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضون لها، بحيث يخصص رقم لتلقى الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى، وآخر لمكاتب الإسكندرية، والثالث لمكاتب باقى الجمهورية، وستعلن أرقام الهواتف للمواطنين في أماكن ظاهرة داخل مكاتب التوثيق، فضلًا عن إتاحتها على موقع الوزارة وموقع مصلحة الشهر العقارى وفى جميع وسائل الإعلام.

واستعرض مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى الأماكن الأكثر زحامًا لتوفير مقار جديدة فيها، وتم التواصل مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لتوفير المقار في تلك الأماكن، تنفيذًا لتوجيه مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضى، وستتم متابعة تنفيذ تلك القرارات وإعداد التقارير اليومية عنها لحين البدء في تطبيقها فعليًا خلال الأيام المقبلة.