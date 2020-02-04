العدل: نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعا بمساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، خاصة التي تشهد زحاماً، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقاري التي ترتبط بها معاملاتهم اليومية.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إن اجتماع وزير العدل بعددٍ من مساعديه، أسفر عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين.

وتضمنت نتائج اجتماع الوزير تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها وقت احتياجها، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة في أحد المقار.

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كما أسفر الاجتماع عن تخصيص ثلاثة أرقام هواتف لتلقي شكاوي المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضون لها، بحيث يخصص رقم لتلقي شكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى، وآخر لمكاتب الإسكندرية، والثالث لمكاتب باقي الجمهورية، وسوف تعلن أرقام الهواتف للمواطنين في أماكن ظاهرة داخل مكاتب التوثيق، فضلا عن اتاحتها على موقع الوزارة وموقع مصلحة الشهر العقاري وفى جميع وسائل الإعلام.

واستعرض مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري الأماكن الأكثر زحاماً لتوفير مقار جديدة فيها، وتم التواصل مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لتوفير المقار في هذه الأماكن تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتم متابعة تنفيذ القرارات المشار اليها، واعداد التقارير اليومية عنها لحين البدء في تطبيقها فعلياً خلال الأيام القادمة.