أخبار مصر | حماة الوطن ينظم لقاء لمناقشة القضية الفلسطينية

عقد حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، الاثنين، لقاءً لنشر الوعي السياسي بين كوادره بحضور عدد من قيادات الحزب وأمانته النوعية والفرعية.

وناقش اللقاء القضية الفلسطينية ومبادرة السلام المقدمة من الرئيس الأمريكي، والتي يطلق عليها صفقة القرن.

وأوضح الحاضرون أن هذه المبادرة جاءت في توقيت يسعى فيه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدارة الحملات الانتخابية القادمة، وهي خطوة جديدة على طريق إضاعة الحقوق الفلسطينية التي تتمثل في قضية القدس، وقضية حقوق المياه، وقضية الحدود، وقضية عودة اللاجئين، إضافة إلى مساعي اسرائيل لتحقيق حلمها القومي بإقامة الدولة اليهودية على كامل التراب الفلسطيني.

واتفق الحاضرون على أن هذه المبادرة تحمل في جنباتها نوايا قد تمس الأمن القومي العربي والمصري، ارتباطا بما تعودناه من إسرائيل في المراوغة، واستخدام العبارات المطاطة المتعددة التفسير، مؤكدين على تأييد الموقف الرسمي للدولة المصرية الداعم لكافة الحقوق الفلسطينية التي تضمنها كل المرجعيات الدولية والإقليمية بشأن القضية الفلسطينية.

