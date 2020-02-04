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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «الدولية للأخوة الإنسانية» يشيد بالمشاركين في «التجمع الإعلامي» بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر، بالرموز الإعلامية الكبيرة المشاركة في فعاليات «التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية»، المنعقدة اليوم الإثنين، بالعاصمة الإماراتية ابوظبي، وذلك بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.
وقال المستشار محمد عبدالسلام في تصريحات صحفية على هامش فعاليات «التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية»: «لا شك أن وجود تلك النخبة المتميزة من الإعلاميين، وممثلى وسائل الإعلام من كل أرجاء الوطن العربي، للمشاركة في فاعليات التجمع الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية، نابع من إيمانهم العميق بأهمية تحقيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأضاف عبدالسلام: أن الإعلام يلعب دور مهم ورئيس في حياة المجتمعات الإنسانية، خاصة في تشكيل الوعي المجتمعي بأهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما نأمل أن نحققه بالتعاون مع الرموز الإعلامية الكبيرة المشاركة في هذا الحدث الهام.
وعبر أمين عام الأخوة الإنسانية عن سعادته لما وجده من حماس لدى المشاركين وإشادتهم بتلك الفاعلية الهامة والفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، معربا عن تقديره لكافة الرؤي والمناقشات التي طرحها الإعلاميين من خلال الجلسات وورش العمل.
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