شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جامعة القاهرة.. «عين شمس» تحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الاثنين، قرارًا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والبيئة المعاونة بالكليات والمعاهد، إضافة إلى حظره على الطبيبات، وذلك أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.