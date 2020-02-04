شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 4 فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تختتم فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، والتي تتنوع ما بين المقهى الثقافي، وشباب إفريقيا، والفنون التشكيلية، والمسرح.
تختتم فعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، والذي تنظمه الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.
يبحث قائد العمليات البحرية في كوريا الجنوبية سيم سيونج سيوب مع قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الأدميرال جون أكويلينو سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي.
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