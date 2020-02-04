فض اعتصام النهضة والمتهمين بقتل "سائق الزاوية".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- إعادة محاكمة 12متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

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وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات اتهامهم بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، والانضمام لجماعة إرهابية تهدف لتعطيل مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

- محاكمة 7 متهمين قتلوا سائقا بالزاوية الحمراء

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 7 متهمين بقتل شخص وسرقة سيارته بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتبين أن هشام عبدالتواب، محمود حسن، أحمد حسني، وليد ناجي، سمير عنتر، رمضان سعيد، محمود عشرى، قتلوا المجني عليه صهيب سيد عيسى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعداو في سبيل ذلك سلاح ناري وأعدوا كمين للمجني عليه وأنهوا حياته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.

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