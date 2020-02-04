أخبار مصر | الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة الكبرى

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء والغردقة

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

شمال الصعيد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 18

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درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21