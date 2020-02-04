أخبار مصر | بعد انتشار "كورونا".. متى تعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتشار "كورونا".. متى تعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمثل فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عالمية، خاصة مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين، وكل حقبة زمنية يتم إعلان حالة الطوارئ العالمية لها أسبابها.

وتجاوب "الخليج 365"، خلال السطور القادمة على سؤال: متى يتم إعلان حالة طوارئ صحية عالمية؟

تعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عندما يتبين لها أن "حادثًا معينًا أصبح يشكل خطرًا على الصحة العامة في دول مجاورة من خلال انتشاره عالميًا".

وسبق أن أعلنت المنظمة حالة الطوارئ 4 مرات، وهي كالتالي:

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1- أنفلونزا الخنازير عام 2009: انتشر فيروس أتش1 أن 1 عبر العالم في 2009 وتسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص.

2- شلل الأطفال عام 2014: كان شلل الأطفال على وشك الإنقراض في 2012، ولكنه تفشى في 2013 وهو ما دفع إلى إعلان حالة طوارئ خشية أن تفشل حملة القضاء عليه.

3- فيروس زيكا 2016: أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس زيكا حالة طوارئ عالمية، بعد انتشاره الواسع في أمريكا اللاتينية بسبب الخطر الذي يشكله على الحوامل.

4- أيبولا في عامي 2014 و2016: أعلن المرض القاتل حالة طوائر عالمية مرتين، وأصاب في الفترة ما بين 2014 إلى 2016 أكثر من 30 ألف شخص، وقتل 11 ألفا منهم في غربي أفريقيا.

