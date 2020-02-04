مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. قتل صاحب "سوبر ماركت" وحريق بسوق المنيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. قتل صاحب "سوبر ماركت" وحريق بسوق المنيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، يوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، التي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار.

النيابة تطلب التحريات عن 3 متهمين سقطوا بأسلحة نارية بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية الغير مرخصة بدائرة القسم، وطلبت التحريات حول الواقعة وتحفظت على المضبوطات".

ابن عمه وراء الجريمة.. مفاجآت في مقتل صاحب سوبر ماركت بأبو النمرس

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن صاحب السوبر ماركت الذي لقى مصرعه بطلقات نارية بمركز أبوالنمرس، من عائلة الريس، ومقيم بمنطقة منيل شيحة، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

Advertisements

حبس شابين في واقعة الاعتداء الجنسي على طفلين بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شابين وهم "أحمد" و"ياسين" في عقدهم الثاني من العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد استغلالهم لطفلين في التسول والاعتداء الجنسي عليهما بمنطقة العجوزة.

المعاينة تكشف سبب حريق سوق المنيرة بإمبابة

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة لموقع حريق سوق المنيرة في منطقة إمبابة، أن سبب الحريق ماس كهربائي بمحل كهربائي وامتداد النيران لشقة مكونة من غرفتين وصالة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بأكتوبر (صور)

سيطر رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب داخل مطعم بالحى الثاني بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

