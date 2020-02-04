أخبار مصر | "الوعي الأثري" يتابع أنشطته بالتعاون مع مختلف الجهات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوعي الأثري" يتابع أنشطته بالتعاون مع مختلف الجهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هبة عبدالعزيز، مفتش بإدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، إن التعاون ما بين الإدارة ومختلف الجهات قائمًا باستمرار لرفع الوعي بالآثار والتراث المصريين.

وأضافت "عبدالعزيز"، أنه خلال يومين قامت الإدارة بعدة أنشطة، أبرزها معرضًا بعنوان "الحرف التراثية فى عيون المصور الفوتوغرافي"، الذي نظمته كلية الآثار في جامعة القاهرة، بالتعاون مع الإدارة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد رجب، عميد الكلية، والدكتورة هالة عفيفي، وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وتابعت: كما قامت الإدارة بعمل جولة تثقيفية لرفع الوعي الأثري لدى الأطفال وأفراد المجتمع مع النادي الأهلي، حيث استقبلت مجموعة من الأعضاء بصحبتهم مجموعة من الأطفال من دور أيتام مختلفة، في قلعة الناصر صلاح الدين، تعرفوا على تاريخها ومعالمها الأثرية المختلفة.

واختتمت عبدالعزيز: القائمين دومًا على فعاليات الإدارة هم مفتشي وزارة السياحة والآثار، إضافة للمتطوعين من مختلف كليات الآداب والآثار، وهو ما يمثل استغلال أمثل لقدرات الطلاب.