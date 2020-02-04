اللقطات الأولى من مسرح جريمة "قتيل لقمة العيش" بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: فرضت قوات الشرطة بالجيزة طوقا أمنيا بمسرح جريمة مقتل صاحب محل سوبر ماركت بمركز أبو النمرس، مساء الإثنين. وحصل "الخليج 365" على الصور الأولى من موقع الحادث، والتي تظهر انتشار مكثف لرجال الشرطة (نظام - بحث) تحت إشراف رئيس قطاع الجنوب؛ لكشف ملابسات الجريمة. Advertisements تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي طلقات بقرية منيل شيحة بدائرة مركز أبو النمرس. التحريات الأولية كشفت أن مجهولين أطلقوا النار على صاحب محل بمنطقة النفق ويُدعى "م.ع."، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجراحه، مرجحة أن خلافات عائلية وراء ارتكاب الجريمة وتحديدا "أولاد عمومة". تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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