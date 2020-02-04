"خيانة أم العيال بالسلام وشقة عمال أكتوبر الخمسة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الإثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

المعاينة: ماس كهربائي بمحل تجاري وراء حريق سوق المنيرة

كشفت المعانية الأولية لرجال الحماية المدنية والمعمل الجنائي عن ملابسات حريق اندلع بسوق المنيرة بمنطقة إمبابة، مساء الإثنين.

وجاء في المعاينة تحت إشراف مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن ماسا كهربائيا بمحل تجاري نتج عنه الحريق، وامتداد ألسنة النيران إلى وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة.

حريق محدود في مطعم بأكتوبر دون إصابات

اندلع حريق محدود في أحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الإثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مطعم بمدينة 6 أكتوبر.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قطاع إطفاء أكتوبر، وأمكن محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون إصابات.

حُلم اختنق في غرفة.. ماذا حدث داخل شقة عمال أكتوبر الخمسة؟

506 كيلو مترات قطعها 5 شباب من مسقط رأسهم بمركز جهينة محافظة سوهاج إلى العاصمة -في نحو 6 ساعات- بحثا عن فرصة عمل تدر عليهم دخلا شهريا يمنحهم فرصة للحياة، تاركين الأهل والأحباب أملا في غد أفضل، إلا أن إسفكسيا الخنق بددت أحلامهم، لقوا مصرعهم في لمح البصر، فكانت رحلة العودة إلى منبت جذورهم لكن هذه المرة محمولين على الأعناق في طريقهم إلى مثواهم الأخير.

اندلاع حريق في سوق المنيرة.. والدفع بـ 7 سيارات إطفاء

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اندلع حريق في سوق المنيرة بمنطقة إمبابة، مساء الإثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع الجامع دائرة قسم شرطة إمبابة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب من دفع 513 ألف للضرائب لـ 2 مارس

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 2 مارس المقبل لإعلان المتهم.

تأجيل نظر طعون 105 متهمين في "أحداث وسط البلد" لجلسة 17 فبراير

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعون 105 متهمين بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين في القاهرة، على الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس، لجلسة 17 فبراير.

وقررت المحكمة أيضا، إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم، والمتقدمين للتنفيذ خلال الجلسة السابقة في 20 يناير الماضي.

مد أجل الحكم على 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 10 فبراير

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأثنين، مد أجل الحكم على 304 متهمين، على رأسهم الوزير الأسبق، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 10 فبراير.

خيانة "أم العيال".. أقامت مع عشيقها شهرين وسهلت قتل زوجها

ملّت "آ. ن" من العيش رفقة عشيقها في الخفاء على مدار عامين، فقررت البقاء معه طوال حياتها، ودبرت خطة مُحكمة للتخلص من زوجها السمسار، مُستغلة تعدد خلافاتهما، فجهزت له كوبا من الشاي، ووضعت داخله عقارا منوما، وانتظرته حتى أخلد إلى النوم، واستعانت بعشيقها، وصديقه، وكتموا أنفاسه حتى فارق الحياة.