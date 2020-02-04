جريمة ولاد العم.. سر مقتل صاحب سوبر ماركت بالرصاص في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمود السبيلي لكشف ملابسات مقتل صاحب محل سوبر ماركت بالرصاص بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تحريات المباحث وأقوال شهود عيان أفادت بأن الجاني توقف أمام السوبر ماركت -محل الواقعة- وأطلق النار على صاحبه، ولاذ بالفرار.

وأضافت التحريات أن المشتبه به تربطه صلة قرابة بالمجني عليه "محمد.ع."، وأنهما أولاد عمومة، ينتمون لعائلة "الريس" بقرية منيل شيحة.

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الفحص المبدئي لجثة القتيل أثبتت إصابته بطلقتين الأولى بالصدر والثانية بالساق، ورجحت التحريات ارتكاب الجريمة بسبب خلافات عائلية.

أحد شهود عيان وصف المشهد في اتصال هاتفي مع مراسل الخليج 365 "كنا واقفين بمنطقة النفق فجأة سمعنا صوت ضرب نار على المحل.. دخلنا لقيناه سايح في دمه".

وانتقل الرائد محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس، ومعاونيه النقيب أحمد ماهر والنقيب مصطفى عثمان، إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها.

بدوره وجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث الجنوب، بنشر الأكمنة بمداخل ومخارج المركز لتضييق الخناق على الجاني.