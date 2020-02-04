عضو "صحة البرلمان" تكشف حقيقة فيديو "حميات إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها زارت مستشفى حميات إمبابة، بعد تداول فيديو لأحد المواطنين يدعي احتجازه في المستشفى بسبب إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وأضافت ثابت، خلال زيارتها التي اصطحبت خلالها مدير المستشفى وعدد من الأطباء، أن المستشفى معروفة بالخدمات الطبية المتميزة التي تقدم فيها، والالتزام بالمعايير الصحية والنظافة المطلوبة في المستشفيات، بشهادة المواطنين.

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وتابعت: "معروف عن المستشفى العراقة والكفاءة في الخدمة والتميز، كما أن المستشفى لديها الكادر البشري المدرب لمواجهة الفيروسات والعدوى".

وتابعت: "الشخص الذي صور هذا الفيديو غير متواجد في المستشفى من أصله، كما أن أقسام المستشفى تنعم بالجو الصحي المطلوب، وانتشار الزراعات بالقرب منها".

وانتشر فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الشباب، الذي أدعى أنه محتجز في مستشفى حميات إمبابة، لإصابته بفيروس كورونا، قائلًا إن المستشفى لا يوجد فيها أي إجرءات سلامة، أو أمان.​