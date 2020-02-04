مصر | " الحكاية مخدتش دقيقة".. شاهد عيان يكشف تفاصيل قتل صاحب "سوبر ماركت" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " الحكاية مخدتش دقيقة".. شاهد عيان يكشف تفاصيل قتل صاحب "سوبر ماركت" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل جديدة كشفها شهود العيان على جريمة قتل محمد عبد الحي، صاحب سوبر ماركت بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، وقال أحدهم: "الحكاية مخدتش دقيقة، كان يوجد أشخاص يستقلون "توك توك"، وأحدهم معه سلاح واقف خارج السوبر ماركت، وانتظروا خروج آخر زبون من المحل، ولدي استقلاله السيارة المتوقفة أمام المحل، أطلق أحدهم وابلًا من الأسلحة صوب صاحب السوبر ماركت"

وواصل شاهد العيان، أن "المجنى عليه كان جالسا في أحد زوايا السوبر ماركت، ولدى مشاهدته الجاني حاول الاختباء منه، لكن الأخير، أطلق وابل من الأعيرة النارية، أسقطه قتيلا في الحال وفروا هاربين مستقلين التوك توك، في طريقهم إلى مدينة الحوامدية بعد تأكدهم من قتله".

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن صاحب السوبر ماركت الذي لقى مصرعه بطلقات نارية بمركز أبو النمرس، من عائلة الريس، ومقيم بمنطقة منيل شيحة، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر ذاته لـ الخليج 365 أن أحد أولاد عمومته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، نشرت عدة أكمنة بمكان خط سير هروب المتهمين لتضييق الخناق عليهم، وسرعة القبض عليهم قبل هروبهم.

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ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات قتل، صاحب سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة لفحصها، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، فضلًا عن سماع شهود العيان بمكان الواقعة، الذين قال أحدهم: " كنا واقفين لاقينا واحد ضرب نار على صاحب السوبر ماركت وهرب".