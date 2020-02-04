مصر | ننشر اللقطات الأولى لموقع قتل صاحب "سوبر ماركت" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر اللقطات الأولى لموقع قتل صاحب "سوبر ماركت" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على الصور الأولى بمكان حادث صاحب سوبر ماركت داخل محله، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن صاحب السوبر ماركت الذي لقى مصرعه بطلقات نارية بمركز أبو النمرس، من عائلة الريس، ومقيم بمنطقة منيل شيحة، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات إلى "الخليج 365" أن أحد أولاد عمومته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، نشرت عدة أكمنة بمكان خط سير هروب المتهمين لتضييق الخناق عليهم، وسرعة القبض عليهم قبل هروبهم.

ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات قتل، صاحب سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

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وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة لفحصها، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، فضلًا عن سماع شهود العيان بمكان الواقعة، الذين قال أحدهم: " كنا واقفين لاقينا واحد ضرب نار على صاحب السوبر ماركت وهرب".



كان صاحب سوبر ماركت قُتل بطلقات نارية، إثر قيام آخرين بإطلاق أعيرة نارية صوبه، حال تواجده داخل سوبر ماركت الذى يمتلكه بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.