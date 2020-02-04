شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد الخدمات الطبية في «النجيلة» بعد تحويل المستشفى لحجر صحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس، الوحدات الصحية التابعة لمدينة النجيلة على بعد ٧٠ كيلومترا غرب مدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى المدينة والعمل بالوحدات وتوافر الإقامة والإعاشة للأطباء وفريق العمل بعد تحويل مستشفى النجيلة إلى مركز للحجر الصحى العائدين من الصين.

واطمأن المحافظ على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأهالى بالوحدات وتفقد العيادات المتنقلة المكونة من 12 سيارة بمدينة النجيلة، وتحتوى على التخصصات الطبية المختلفة، واطمأن أيضاً على توافر كافة الأدوية اللازمة بالكميات الكافية. حيث تم تفقد العيادات المتنقلة بالوحدة الصحية بالنجيلة البحرية بتخصصات الأطفال والجراحة والنساء والباطنة، بالإضافة إلى الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية ومعامل التحاليل والأشعة الموجودة، ووجه بتوفير تخصصات الباطنة والنساء والجراحة بالفترة المسائية لاستمرار توفير الخدمة الطبية للأهالى على مدار اليوم. وزار المحافظ أيضاً الوحدة الصحية بالمثانى واطمأن على توافر 5 تخصصات بالسيارات الطبية المتنقلة.