شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تستعد لإطلاق «مراكب النجاة» من الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن «الغربية» هي المحطة الثالثة ضمن استراتيجية عمل المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والتى تستهدف من خلالها الوزارة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 11 محافظة مختلفة حول الجمهورية، إذ إن «الفيوم» شهدت انطلاق المرحلة الأولى، تلتها «البحيرة» كثانى المحطات، من خلال فعاليات عديدة تضمنت لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مُصدّرة للهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزيرة- خلال اجتماعها مع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بحضور الدكتور خالد حبيب، استشارى التطوير المؤسسى لبرنامج تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، والدكتورة شروق زيدان، مدير البرنامج، ومروة محسن، استشارى المشروعات، للتنسيق حول إطلاق «مراكب النجاة» من محطتها الثالثة خلال الشهر الجارى- أن المبادرة تجمع الجهات المعنية للعمل سويًا، بهدف تحقيق أهدافها والتكاتف لحماية الشباب من مخاطر المجهول، من خلال توفير بديل مناسب للراغبين في الهجرة، والعمل على تأهيل وتدريب الشباب وفق أحدث الطرق بما يتناسب مع متطلبات سوق العمالة الخارجية، ليضمن هذا النهج التعامل الآمن والسليم مع هذه الظاهرة وضمان الحد منها.

وأوضح «رحمى» أن المحافظة ستشارك بجميع إمكانياتها في «مراكب النجاة» لتحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة أن «الغربية» تتمتع بميزات إنتاجية عدة وحرف يدوية مميزة، وتمتلك عددًا من القرى المنتجة والعاملة في صناعات مختلفة، والتى من الممكن أن تصبح نموذجًا يحتذى به لباقى القرى والمراكز المصدّرة للهجرة غير الشرعية، شريطة تطويرها بالقدر الذي يضمن استمرارية ونجاح المشروعات بها وتحويلها لقرى نموذجية، لافتًا إلى بدء استراتيجية موسعة للاهتمام بالبنية التحتية للقرى الأكثر احتياجًا، وإحصاء احتياجات البنية الأساسية التي تحتاجها القرى المنتجة بالشكل الذي يضمن استدامة تقديمها لقيمتها الإنتاجية والعمل على رفعها، وكذلك السعى في مساعدة أبناء المحافظة العاملين بالقرى المنتجة من خلال خلق فرص تسويقية مميزة وتنمية مهاراتهم الشخصية، بما يخدم جودة المنتج.