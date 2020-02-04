شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يوجه رسالة للمرشحين في انتخابات نقابة المحامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع سامح عاشور، نقيب المحامين، حجر أساس نادي النقابة الرياضي والاجتماعي بالقاهرة الجديدة، الاثنين.

وقال سامح عاشور: «بصفتي نقيب المحامين أناشد جميع المرشحين وأنصارهم بالالتزام بآداب الحوار وشرف الخصومة والكلمة، والالتزام بآداب المحاماة، وهذا الالتزام تمليه علينا المسؤولية، حتى تكون صورة المحامين مشرفة أمام الرأي العام، ولا يليق بالمحامي أن يستخدم لفظا معيبا أو عبارة قبيحة، فهذا خارج دائرة الخصومة، ونقدم أنفسنا للمحامين بتاريخنا وانجازاتنا وتصورنا للمستقبل، وبالنسبة للإشراف القضائي فكل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه موظف من ذات الجهة التابعة له، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع».

وأضاف «عاشور»، خلال احتفالية وضع حجر أساس نادي النقابة الرياضي والاجتماعي بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبها: «إيقاف الانتخابات لا يعني وجود هيئة أخرى بخلع أخر مجلس نقابة منتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاضٍ أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون».

وأكد «عاشور» أن نقابة المحامين ليست حزب سياسي، ولكن لها آرائها ومسؤولة عن دعم القضايا الوطنية والقومية، وتدعم الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الذي يحدث في سيناء، فنحن أصحاب مصلحة مباشرة لعودة الأمن واستقرار والتنمية لسيناء، فلا محاماة بدون أمن، وانظروا لحال المحاماة في العريش نتيجة للإرهاب، وحالها عقب ثورة 25 يناير، فالمحاماة لا تزدهر إلا في وجود الأمن والاستقرار.

وشدد على أن الرئيس الأمريكي يريد القضاء على القضية الفلسطينية، بدولة دون سيادة وحدود، والسيطرة على القدس ومقدساتها الدينية، مؤكدا أن الصراع العربي الإسرائيلي صراع بقاء وليس حدود، فإما نحن أو هم، مختتما: «تسقط كل اتفاقية تمنح إسرائيل سببا للبقاء، وستظل فلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، ولننتصر نحن ويذهبوا هم للجحيم، ولتسقط إسرائيل والولايات المتحدة وتبقى الأمة العربية».

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وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أن نادي النقابة بالقاهرة الجديدة، مخطط له أن يكون ضمن الأفضل في مصر، لتوفير مكان يليق اجتماعيا بالمحامين، مؤكدا على أن انتخابات النقابة ستتم تحت إشراف قضائي، بواقع قاضي لكل صندوق اقتراع، مطالبا المرشحين باحترام منافسيهم.

وأشار «عاشور» إلى أن النقابة تسعى لاستعادة كافة الأراضي المسحوبة منها عام 2013 في عهد الإخوان، مثلها ككافة النقابات المهنية، تحت ذريعة أنها لم تخصص وفق المعايير السليمة للتخصيص، فاستعادت أرض القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن المعركة الانتخابية لن تلهي المجلس عن تنفيذ استحقاقات المحامين.

وأوضح: «أن الحديث عن أسعار العضوية بالنادي سابق لأوانه، وستحدد قيمتها لاحقا، ولكن سنراعي في كافة مشروعات النقابة أن تدار بشكل استثماري يدر دخل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية».

وأضاف نقيب المحامين أن مبنى أكاديمية المحاماة سيكون محاكاة واستلهام لمبنى كلية الحقوق بجامعة القاهرة أول كلية حقوق بمصر، والاستفادة من مميزاته، واستبعاد سيئاته، متابعا أن الأكاديمية تهدف لتأهيل خريجي كليات الحقوق الراغبين في الانضمام للنقابة وفقا للقانون، وأن تجاوز الدراسة بالأكاديمية لمدة عامين والحصول على دبلومة شرطا للقيد بجداول النقابة منذ العام المقبل، وذلك حتى يكون الخريج منها مؤهلا للعمل بالمحاماة، وحمل رسالتها العظيمة، فستضيف الأكاديمية قيمة للمحاماة.

وأشار إلى أن «الأسلاف العظام أسسوا جمهورية المحاماة الأولى، وكان نقيب المحامين عبدالعزيز باشا فهمي أول رئيس لمحكمة النقض عقب تأسيسها، والأكاديمية ستكون زراع النقابة المهني للعلو بشأن المحاماة كمؤسسة دستورية، وتنقية الجداول من غير المشتغلين، حفظت أموال المحامين لهم فقط مما أدى لزيادة المعاشات والعلاج، فهل كان يصح قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلوم، مع احترامي لكل الحرف ودورها، ولكن لا يصح أن يكون صاحبها طبيب أو مهندس أو محامٍ».

وأوضح «عاشور» أن مجلس النقابة قاتل من أجل الدفاع عن جداولها، ولن يتم التراجع عما تحقق من مكتسبات، مطالبا المحامين بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم وجداول النقابة، ولو لم يقدم المحامون أدلة اشتغال، فكيف يميز بين المحامي وغير المشتغل.