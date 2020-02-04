شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 65 مليون جنيه تكلفة تجهيز مستشفى مطروح لاستقبال العائدين من الصين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مستشفى مطروح التي استقبلت العائدين من المصريين تحتوي على 59 سرير رعاية مركزة، و59 تنفسًا صناعيًا.
وأضافت «زايد» خلال مداخلة هاتفية، الاثنين: «65 مليون جنيه تكلفة تجهيز مستشفى مطروح خلال 48 ساعة لاستقبال العائدين من الصين»، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم أعلى معايير الخدمة للعائدين دون النظر إلى التكلفة.
وتابعت: «هناك جهود أخرى منفصلة بذلتها وزارة الطيران والأجهزة الأخرى»، مردفة «مصر دولة عريقة وقائدها لديه رؤية».
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