شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: «ختان الإناث» تشويه للأعضاء التناسلية وليس من الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى إلى مواجهة الوعي الزائف بكثير من الأفكار البالية، والخاطئة، مثل ختان الإناث، زواج القاصرات، والاتجار في البشر، مشيرة إلى أن ختان الإناث بمثابة تشوية للأعضاء التناسلية للمرأة، وليس من الدين.

وأشارت «نيفين»، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن الوزارة ستطلق برنامج «وعي» قريبا، والذي يتضمن 12 رسالة توعية بكثير من القضايا المهمة للفرد والمجتمع، مضيفة أنهم يعملون على تشكيل وعي جديد للمواطن المصري.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأطفال ليسوا ملكية خاصة تضحي بهم، مثلمًا حدث مع ضحية الختان ندى، منوهة بأن دار الإفتاء حرم ختان الإناث، والقانون عاقب الطبيب الذي يجري هذه العملية.