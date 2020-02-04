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إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في شبين القناطر

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ15 والتي بدأتها المحافظة أمس بمدينة طوخ، حيث شارك المحافظ اليوم في إزالة 12 حالة تعدٍ صارخة بمدينة شبين القناطر ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها لتقنين أوضاعهم، أو لم يتم استيفاء الشروط الخاصة بقانون التصالح.

تمت إزالة الحالات إزالة كلية حتى سطح الأرض، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء أشرف صلاح، مساعد مدير أمن القليوبية، والعقيد محمد النجار نائب مأمور مركز شبين القناطر، وغريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر.

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يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة.

أكد محافظ القليوبية أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

وقال إن التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية أمر مرفوض وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على حق الدولة و«حق الشعب».

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