شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «كاسات الأمير توفيق» في استفتاء «قطعة الشهر» بمتحف الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية نتيجة الاستفتاء الشهري «أنت من تقرر» لاختيار قطعة الشهر الفائزة، لعرضها مجانا طوال شهر فبراير الجاري للجمهور ومحبي الآثار، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور بإدارة المعارض المؤقتة في المتحف.

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والقطعة الفائزة عبارة عن ست كاسات من الذهب كل كأس حافته بهيئة رؤوس مثلثات مرصعة بفصوص من الماس وهي متماثلة في الحجم وجميعها مفرغة بطريق الشبك، وهي من مقتنيات الأمير محمد على توفيق.

ونافست القطعة بالاستفتاء الذي نشره الموقع الرسمي للمتحف طوال شهر يناير الماضي، والذي ضم 5 قطع أثرية، عبارة عن قطعتين لكأس من الذهب محفور على سطحها هلال ونجمة شعار الدولة العثمانية، ومكرر ثلاث مرات، وشفة الكأس عليها نقوش بالحفر على شكل ورق شجر، والقطعة الثانية عبارة عن ظرف من حجر الدم، و6 كاسات من الذهب، كل كأس حافته بهيئة رؤوس مثلثات مرصعة بفصوص من الماس وجميعها متماثلة في الحجم ومفرغة بطريق الشبك من مقتنيات الأمير محمد على توفيق.

كما شمل الاستفتاء كأس فنجان من الذهب الشفتشي ولها ظرف من الصيني عليها من الخارج رسم زهرة بأربع ورقات مغطاة بالمينا بفواصل مذهبة، ومينا الورقات مغطاة باللون الأزرق، وتفصل الوحدات عن بعضها رسوم مغطاة باللون الزيتي الغامق ورسوم مذهبة من مقتنيات الأمير يوسف كمال، و12 ظرف فنجان من الذهب بشكل كأس مفرغة كل ظرف حافته مكونة من 6 زهرات لوتس كبيرة مرصعة بأحجار من البلاتين والماس والظروف الـ12 متماثلة من مقتنيات الأمير محمد على توفيق، وجاءت القطعة الخامسة وهي عبارة عن ظرف فنجان من الذهب بشكل كأس مثبتة به قاعدة من الذهب، والظرف وقاعدته مرصعان بأحجار من الفيروز متدرجة الأحجام وهي أيضا من مقتنيات الأمير محمد على توفيق.