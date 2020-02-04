شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لا تأجيل للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، انتظام الدراسة بجميع المدارس في الموعد المقرر دون تأجيل.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أرسلنا نشرات بالإجراءات الوقائية إلى كافة المدارس»، مضيفا: «ياريت نقلل ثقافة التقبيل المتواجدة لدى المصريين».

وتابع: «حال إصابة أي طالب أو مدرس بنزلات برد سيمنح إجازة بناء على التقرير الصحي للوحدة الصحية حتى يمثل للشفاء»، مشيرا إلى أن هناك تأكيدا على الاهتمام بتهوية الفصول.