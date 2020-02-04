شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة لأي طالب أو مدرس مصاب بنزلة برد وتهوية الفصول ومنع التقبيل.. إجراءات التعليم ضد «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، انتظام الدراسة بجميع المدارس في الموعد المقرر دون تأجيل. Advertisements وقال «حجازي» خلال مداخلة هاتفية: «أرسلنا نشرات بالإجراءات الوقائية إلى كافة المدارس»، مضيفا: «ياريت نقلل ثقافة التقبيل لدى المصريين». وتابع: «في حال إصابة أي طالب أو مدرس بنزلات برد سيُمنح إجازة بناءً على التقرير الصحي للوحدة الصحية حتى يمثل للشفاء»، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا على الاهتمام بتهوية الفصول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجازة لأي طالب أو مدرس مصاب بنزلة برد وتهوية الفصول ومنع التقبيل.. إجراءات التعليم ضد «كورونا» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.