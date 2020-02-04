شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة بالفسطاط يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الزيارة التعليمية لطلاب مدرستين بالقاهرة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي للطلاب خلال إجازة نصف العام الدراسي وتفعيل الدور التعليمي والمجتمعي للمتاحف، بهدف ربط الطلاب بالمناهج الدراسية النظرية من خلال الزيارات التطبيقية والجولات الميدانية بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام للمتحف على دور متحف الحضارة المتميز في بناء جسور للتعرف على تنوع ثقافة وحضارة مصر، حيث قام أمناء المتحف باستقبال الطلاب واصطحابهم في جولة تعليمية وتعريفية بأنشطة المتحف المختلفة وشرح قصة نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف استمرت في تأثيرها على الإنسانية حتى وقتنا الحاضر.

وأضاف الدكتور «الشربيني»، أن الطلاب والمشرفين أشادوا بطريقة العرض المتطورة بالمتحف وبتصميمه المعماري وبالاستمتاع بموقعه المتميز على بحيرة عين الصيرة.