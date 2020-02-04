شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 41 قرار إزالة تعديات في إدفو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تكليفاته لمسؤولي المحليات بضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء بناء أو زراعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة ضمن أعمال الموجة الـ15.
وبحسب بيان، الاثنين، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، حملة مكبرة على مدار يومين، والتي نجحت في تنفيذ 14 قرار إزالة بقرية الكلح شرق بإجمالي مساحة 121 ألفا و632 مترا مربعا، بجانب تنفيذ 27 قرار إزالة أخرى تابعة لري شرق إدفو على مساحة 787 مترًا.
من جانبه، أوضح العميد عبدالرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، أن الحملة المكبرة شهدت مشاركة من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى نائبي رئيس المدينة، وكذا رئيس قرية الكلح شرق، علاوة على العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة في الإزالة وهدم المباني.
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