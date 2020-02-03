أخبار مصر | ننشر أسماء المرشحين على مقعد النقيب والمجلس في انتخابات "المحامين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المرشحين على مقعد النقيب والمجلس في انتخابات "المحامين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نقابة المحامين باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب العام، وأعضاء المجلس خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير على أن تعقد الانتخابات في 15 من شهر مارس القادم.

وتنشر "الخليج 365" أسماء المرشحين على منصب النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة عن محاكم الاستئناف، والقطاع العام لعام 2020.

