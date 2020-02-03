مصر | النيابة تطلب التحريات عن 3 متهمين سقطوا بأسلحة نارية بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب التحريات عن 3 متهمين سقطوا بأسلحة نارية بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأميرية، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية الغير مرخصة بدائرة القسم، وطلبت التحريات حول الواقعة وتحفظت على المضبوطات.

البداية كانت بتلقي معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بوجود تشكيل عصابي متخصص بالإتجار بالأسلحة الغير مرخصة بدائرة القسم، وتم التأكيد من صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة بأماكن تواجدهم، تم ضبطهم وبحوزتهم 4 فرد خرطوش، بندقية خرطوش، و22 طلقة خرطوش، 4 هواتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وحيازتهم الأسلحة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل التواصل بعملائهم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

