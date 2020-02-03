مصر | ننشر صورة قتيل سوبر ماركت بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة قتيل سوبر ماركت بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على صورة صاحب السوبر ماركت الذي لقى مصرعه بطلقات نارية، حال تواجده داخل سوبر ماركت الذى يمتلكه بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن صاحب السوبر ماركت من عائلة الريس، ومقيم بمنطقة منيل شيحة، موضحا أن أحد أولاد عمومته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما وأن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، نشرت عدة أكمنة بمكان خط سير هروب المتهمين لتضييق الخناق عليهم، وسرعة القبض عليهم قبل هروبهم.

ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات قتل، صاحب سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة لفحصها والتوصل إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، فضلًا عن سماع شهود العيان بمكان الواقعة، الذين قال أحدهم: "كنا واقفين لاقينا واحد ضرب نار على صاحب السوبر ماركت وهرب".

