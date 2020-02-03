مصر | ابن عمه وراء الجريمة.. مفاجآت في مقتل صاحب سوبر ماركت بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابن عمه وراء الجريمة.. مفاجآت في مقتل صاحب سوبر ماركت بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن صاحب السوبر ماركت الذي لقى مصرعه بطلقات نارية بمركز أبوالنمرس، من عائلة الريس، ومقيم بمنطقة منيل شيحة، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر ذاته لـ "الخليج 365" أن أحد أولاد عمومته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، نشرت عدة أكمنة بمكان خط سير هروب المتهمين لتضييق الخناق عليهم، وسرعة القبض عليهم قبل هروبهم.

يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات قتل، صاحب سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة لفحصها، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، فضلًا عن سماع شهود العيان بمكان الواقعة، الذين قال أحدهم: " كنا واقفين لاقينا واحد ضرب نار على صاحب السوبر ماركت وهرب".

