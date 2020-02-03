مصر | حبس شابين في واقعة الاعتداء الجنسي على طفلين بالعجوزة

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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شابين وهم "أحمد" و"ياسين" في عقدهم الثاني من العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد استغلالهم لطفلين في التسول والاعتداء الجنسي عليهما بمنطقة العجوزة.

وطلبت النيابة في وقت سابق عرض الطفلين على الطب الشرعى، لبيان تعرضهما للاعتداء الجنسي من عدمه، وكتابه تقرير واف عن الواقعة.