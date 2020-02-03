مصر | مقتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل صاحب سوبر ماركت بطلقات نارية، إثر قيام آخرين بإطلاق أعيرة نارية صوبه، حال تواجده داخل سوبر ماركت الذى يمتلكه بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بقيام أشخاص، بإطلاق أعيرة نارية، صوب صاحب محل سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، محدثًا إصابته التي اسقطته قتيلا في الحال.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

