شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر «الأخوة الإنسانية» بمشاركة مفتي الجمهورية بكرواتيا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الاثنين، إلى جمهورية كرواتيا للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي «الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام»، الذي ستبدأ أعماله غدًا الثلاثاء في العاصمة الكرواتية «زغرب» ويستمر على مدار يومين.

وسيلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسة في المؤتمر أمام كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا، التي ترعى المؤتمر الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من المعاني الإيجابية للمشتركات الدينية والإنسانية، وما أرسته من المبادئ الرئيسة لتحقيق السلم الاجتماعي، وتعزيز العيش المشترك، وبناء جسور الأخوة والوئام الإنساني.