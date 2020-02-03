شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ترد على الساخرين من صورة الكمامة: «كنا في نموذج محاكاة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع أجهزة الدولة المصرية تعاونت لإعادة المصريين المقيمين في الصين.

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وتابعت زايد خلال مداخلة هاتفية، الاثنين: «استقبلنا طائرة المصريين العائدين من الصين بمطار العلمين ونفذنا عملية الحجر الصحي، حيث تم إجلاء السيدات الحوامل في سيارات مجهزة»، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مستشفى على أعلى مستوى في مطروح لاستقبال المصريين العائدين.

وحول الصور المتداولة لها وهي لا ترتدي الكمامة بشكل صحيح، قالت «هذه الصورة التقطت قبل وصول السيارة بساعتين، وكنا ننفذ نموذج محاكاة»، معلقة «لا يجب الالتفات كثيرا لأشياء لا تعني شئ في السياق العام».