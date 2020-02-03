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شكرا لقرائتكم خبر عن يمثلون 27 محافظة.. 175 شابا يشاركون في افتتاح الملتقى الكشفي الأول بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدرة العامة للبرامج التطوعية والكشفية والإتحاد العام للكشافة والمرشدات الملتقى الاعلامى الكشفى الأول في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية، مساء الاثنين، ويستمر ختى ٥ فبراير الجارى بمشاركة شباب وفتيات ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية.
وقالت الدكتورة سمية سمير المسؤول التنفيذي للملتقى واحد المحاضرين أن الملتقى يعد الحدث الكشفي الإعلامي الأول من نوعه الذي تستضيفه الإسكندرية حيث يشارك في فعالياته ١٧٥ شاب وفتاه، مشيرة إلى أن الهدف من الملتقى هو الاندماج بين الكشفية والإعلام من أجل أن تستعيد الحركة الكشفية بمفاهيمها وغاياتها المرجوة مكانها في وعي الأجيال وتأكيداً للدور الذي يلعبه الإعلام اليوم والذى حقق الكثير من التواصل بين الإنسان والمعرفة.
وتابعت خلال الافتتاح:«آن الآوان لأن تأخذ المفاهيم الكشفية وقيمها مكانها في الإعلام من أجل تحقيق عالمٍ أكثر تماسكا وأكثر إيجابية ومسؤولية».
بدوره قالت ليلى علم الدين مقرر لجنة الإعلام بالاتحاد العام للكشافة والمرشدات، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي لدعم مسيرة الشراكة والإخاء مع الحركه الكشفية، وتدعيماً لإعمال حق ضرورة الاستثمار في هذه المرحلة العمرية باعتبارها الخيار الأستراتيجي لتقدم امتنا العربية الذي لن يتأتي إلا من خلال بلوغ مجتمع المعرفة عبر التعليم ووسائل الإعلام وإتاحتها وتوظيفها بكفاءة في شتى مجالات النشاط المجتمعي.
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