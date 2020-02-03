شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يلتقي وفدًا من أكاديمية ناصر العسكرية ضمن دورة إدارة الأزمات والتفاوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، وفداً من دارسي دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا للعام التدريبي 2019-2020 «دورة إدارة الأزمات والتفاوض»، وذلك في سياق الزيارة السنوية لمجموعة من دارسي الدورة لمقر الجامعة العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة؛ بأن أبوالغيط اطلع المجموعة على رؤية جامعة الدول العربية لتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة العربية والتحديات الراهنة خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا واليمن وجهود الجامعة في مكافحة الإرهاب، كما أشاد السيد الأمين العام بالدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية في نشر العلوم العسكرية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية بين كافة الدارسين سواء عسكريين أو مدنيين.

وأضاف المصدر أن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الأمانة العامة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حيث تتم الزيارات بشكل سنوي، وذلك بهدف إطلاع الدارسين من مصر وكافة الدول العربية على نشاط جامعة الدول العربية وما تقوم به مؤسساتها وأجهزتها المختلفة في مجال الارتقاء بالعمل العربي المشترك، كما قامت المجموعة بزيارة غرفة الرصد ومتابعة الأزمات بالأمانة العامة، حيث تم اطلاعهم على الدور الذي تقوم به الجامعة في مجال إدارة الأزمات والكوارث.