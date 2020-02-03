شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تنتهي من تدريب الشركات على «التسويق الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها غرفة شركات السياحة عن استخدام منصتى فيس بوك والانستجرام للتسويق السياحى اليوم الأثنين تهدف الدورة التدريبية إلى رفع قدرات الشركات في التسويق السياحي دولياً واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في التسويق.

وبحسب بيان، تأتي الدورة في اطار الدور الأساسي والمحوري لغرفة الشركات في تطوير اداء الشركات السياحية وتدريب العاملين في القطاع على احدث الاساليب ومواكبة آخر التطورات العالمية في التسويق.. يتم تنظيم الدورة التدريبية بالتنسيق بين لجنة التدريب برئاسة على المانسترالى ولجنة السياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق، عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة ويقوم بتقديمها المهندس احمد صبرى مستشار الغرفة للتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي.

وتتضمن الدورة التدريب على استخدام تطبيقات تقنية على ارض الواقع على اجهزة الكمبيوتر، وتعليمهم افضل الطرق لاستهداف العملاء الخارجيين في مجال السياحة، وكيفية انشاء رسالة تسويقيه على عدة خطوات لجذب الانظار إلى مصر وخلق حالة تفاعلية مع المهتمين بجانب الاستفادة من استخدام المنصات الإلكترونية تسويقيًا خاصة وقد وصل عدد المستخدمين لمنصة الفيس بوك إلى ٢.٩ مليار شخص وهو اكثر من ربع سكان الارض.