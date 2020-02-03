شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن تأجيل الفصل الدراسي الثاني: «لو في قلق على الأولاد هنقول» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني بسبب فيروس كورونا، مشددًا على أن الوزارة لم تدرس نهائيًا تأجيل الفصل الدراسي الثاني، معقبًا: «كلمة تأجيل لم تناقش نهائيًا داخل جدران الوزارة نهائيًا».
وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن الدولة حريصة كل الحرص على أبنائها، ومجلس الوزراء انعقد الأسبوع الماضي للحديث حول إعادة المصريين في الصين، وقبل أسبوع تمت إعادتهم بالفعل، وهذا يؤكد حرص الدولة على أبنائها في الداخل والخارج، مخاطبًا المصريين: «اطمنوا وراكم ناس بتشتغل صبح وليل، ولا تستجيبوا لكلام غير موثق، ولو في أي قلق على الأولاد إحنا هنقول».
وأعرب وزير التربية والتعليم عن دهشته من تعامل المصريين مع الشائعات على أنها حقيقة، وعدم تصديق ما يصدر عن الجهات الرسمية.
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