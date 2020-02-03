شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: عدم رصد أي أعراض إصابة بـ«كورونا» بين العائدين من ووهان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، عدم رصد أي أعراض إصابة بفيروس كورونا من بين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مضيفة: «الحمد الله مصر بها أحدث الاختبارات الخاصة بهذا الفيروس ونعمل بها الآن».

وأوضحت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية، أنه تم إعداد مستشفى جاهزة لأي حالات اشتباه إصابة بالمرض، وأن الحجر الصحى الذي نقلوا إليه مجهز لمختلف التخصصات الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أن مطار القاهرة من أول ثلاثة مطارات في العالم اتخذت إجراءت الوقاية العالمية لمواجهة الفيروس، موضحةً أن ما أثير بشأن انتقال الفيروس عن طريق الطيور والحيوانات إلى الإنسان شائعات لم تؤكدها منظمة الصحة العالمية حتى الآن.